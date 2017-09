Zeehondjes die hier aanspoelen sterken aan in Stellendam

REGIO - Zeehondjes op het strand. Je mag ze niet terugduwen de zee in, maar wat moet je er dan wel mee? De dierenambulance of dierenpolitie bellen! Die zorgen er voor dat een zeehond terecht komt in de opvang. Die opvang zit in Stellendam, op Goeree-Overflakkee waar ze dezer dagen relatief veel beestjes onder hun hoede hebben.

'We hebben er nu 32', vertelt bedrijfsleider Karola van der Velde van zeehondenopvang A Seal. 'Dat is veel, eigenlijk hebben we maar capaciteit voor 25 dieren.' Het aantal opgevangen beesten fluctueert, van slechts zeven in mei van dit jaar tot veertig tegelijk vorig jaar. 'In juni, juli krijgen we de pups die hun moeder kwijt zijn, nu zijn het meer de zwakke dieren die besmet zijn met longworm.'Het zijn deze dieren die mensen op het strand vinden. Zeehonden die last hebben van longworm zijn verzwakt en hebben soms een bebloede snuit van het ophoesten van de wormpjes. 'Je mag ze dus niet terugduwen of terugdragen de zee in', benadrukt Van der Velde nog maar eens. 'Je weet niet wat voor bacteriën ze bij zich hebben.'Daarnaast is een zeehond niet zo schattig als hij er uitziet. 'Het is het grootste roofdier van Nederland. De mens is zijn grootste vijand. En als hij zich bedreigd voelt, kan hij bijten of met zijn nagels krabben. Dat kan behoorlijk pijn doen.'De aangespoelde exemplaren worden gevonden van de Oosterschelde tot Zandvoort, maar veel komen er nu van de Zuid-Hollandse kust. Momenteel zijn er onder meer dieren binnen die zijn gevonden in Noordwijk en Scheveningen.Nieuw binnen gebrachte zeehondjes gaan eerst drie weken in quarantaine en krijgen dan medische zorg en speciaal voedsel: een vette zalmpasta. Na de quarantaine komen de dieren in speciale bakken en bassins waar ze verder kunnen herstellen. Dan krijgen ze vooral haring. Met de ruim dertig beesten die er nu zijn, gaat er honderd kilo haring per dag doorheen.Gemiddeld duurt het twee tot drie maanden om een zeehond weer gezond te krijgen. 'Heel soms lukt het niet, Je kan ze ook niet allemaal redden, maar we proberen ze hier in elk geval een tweede kans te geven', aldus Van der Velde.Niet elke zeehond op het strand is trouwens ziek en zielig. De opvang kent een oud mannetjesdier dat regelmatig bij Wassenaar op het strand ligt om een beetje uit te rusten.