Dinsdag 3 oktober in Team West

Een opname van Team West. Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 3 oktober ziet u de volgende zaken:

- Beelden van een man die een school binnenloopt een laptop van een lerares steelt. Hij wordt ook gezocht voor een andere diefstal uit een school, die we eerder in Team West toonden.

- Een vrouw van 63 wordt in de Van Marumstraat in Den Haag aangevallen door een man die haar ketting van haar nek wil trekken. De politie is op zoek naar getuigen.

- Twee winkeldiefstallen in Den Haag: op het Noordeinde steelt een vrouw een paar dure jurken en bij Kruidvat in de Megastores lukt het een man om de deur uit te lopen met 1500 euro aan gestolen spullen.

- Tot slot is de recherche op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over de dood van de 38-jarige man die vorige week zondag werd gevonden in een huis aan de Tomatenstraat in Leiden.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.