Jos wil gestolen zonnewijzer van Boerhaavetuin terug

Jos wil gestolen zonnewijzer van Boerhaavetuin terug

VOORHOUT - De zonnewijzer uit de Boerhaavetuin in Voorhout is in het weekeinde van 23 en 24 september gestolen. Het bestuur van Stichting Het Boerhaavehuis is op zoek naar getuigen en wil de zonnewijzer natuurlijk graag weer terug hebben. Jos Warmhoven schakelde ook SuperDebby in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

De vrijwilligers die de tuin onderhouden, ontdekten op maandagochtend 18 september dat de zonnewijzer is verdwenen. 'Ik dacht die ligt in de struiken en het is een kwajiongensstreek, maar we hebben m nergens kunnen vinden'. zegt Jos die meteen aangifte heeft gedaan bij de politie.



Hij vindt het krankzinnig dat iemand een zonnewijzwer afbreekt en meeneemt. Niet eens vanwege de materiele waarde, die komt op 2000 euro uit (is kopergeverfd bandstaal), maar nog meer vanwege de emotionele waarde. 'Vrijwilligers en donateurs hebben samen het geld voor de zonnewijzer bijeen gebracht... wie doet zoiets?', vraagt Jos zich af.



De zonnewijzer staat sinds 2011 in de tuin en is een cadeau van de Meiden van Ter Leede.