Leidse binnenstad moeilijk bereikbaar vanwege deze activiteiten met 3 oktoberviering

LEIDEN - Bezoekers in Leiden moeten er de komende dagen rekening mee houden dat het centrum niet of moeilijk bereikbaar is. In aanloop naar en tijdens de 3 oktoberviering zijn grote delen van de binnenstad afgesloten voor het verkeer.

Aan de Lammermarkt is donderdag begonnen met de opbouw van de kermis op 2 en 3 oktober. Voor het derde jaar is het reuzenrad één van de attracties. Langs de kant van veel wegen zijn hekken geplaatst en de gemeente Leiden is druk bezig met schoonvegen van de straten.De festiviteiten beginnen vrijdag met het Minikoraal, als 3500 kinderen samen met burgemeester Van der Werff liederen zingen over het Leidens Ontzet. Vanwege de werkzaamheden op de Garenmarkt wordt deze gehouden op het terrein van korfbalclub Sporting Trigon . Volgens de organisatie heeft het geen zin om te komen kijken, want er is niets te zien . Zaterdag wordt hier ook de Pleintaptoe gehouden.De viering wordt zondag voortgezet met de Seniorenvoorstelling en 3 October Live in Concert in de Stadsgehoorzaal. Maandag zijn onder meer de bespeling van het stadhuiscarillon, de traditionele hutspot en de Taptoe: Lint van Licht.Dinsdag 3 oktober begint het feest al vroeg met het Reveille, haring en wittebrood en de koraalzang. De Grote Optocht begint in de middag. Tegelijkertijd vindt ook het polsstokverspringen plaats bij het Van der Werfpark. De 3 oktoberviering wordt 's avonds laat afgesloten met vuurwerk in het Ankerpark.