Gewonde bij 'steekpartij' in Zoetermeer, vier aanhoudingen

ZOETERMEER - Bij een vermeende steekpartij aan het Croesinckplein in Zoetermeer is donderdagmiddag één gewonde gevallen. De politie heeft vier aanhoudingen verricht, laat een woordvoerster weten aan Omroep West. Het zou volgens nieuwssite Regio15 gaan om een steekpartij. De politie kan dat niet bevestigen en houdt het vooralsnog op een vechtpartij.

Het slachtoffer is gewond geraakt aan de hand. Of het om een man of een vrouw gaat, kan de politie op dit moment nog niet zeggen. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.