9-jarige jongen geslagen in Voorburg, politie zoekt getuigen

VOORBURG - Een onbekende man heeft donderdagochtend in Voorburg een 9-jarige jongen geslagen. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde rond 8.30 uur aan de Monseigneur van Steelaan.

Het slachtoffer meldde de mishandeling meteen bij zijn basisschool, waarop de schoolleiding de politie alarmeerde. Tegenover agenten verklaarde de jongen dat hij op weg naar school bij stoplichten aan de Monseigneur van Steelaan werd klemgereden door een onbekende man. De verdachte was op de fiets, greep hem vast en deelde een klap uit. Het is onbekend of de jongen verwondingen heeft opgelopen door de klap.Volgens het slachtoffer is de verdachte een blanke man van 20 tot 25 jaar oud, met een mager postuur en blond of bruin haar. Hij had een bruine jas met spijkerbroek aan en droeg een bril met blauw montuur. Na het incident vluchtte hij weg op een damesfiets met daarop mogelijk fietstassen.De politie zoekt getuigen. Wie meer wat over het voorval, kan contact opnemen met het bureau Leidschendamdam-Voorburg door te bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het slachtoffer gaat aangifte doen van mishandeling.