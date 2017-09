Playmates herdenken overleden Playboy-oprichter Hugh Hefner (91)

DEN HAAG - Regionale beroemdheden staan donderdag stil bij het overlijden van Hugh Hefner. De oprichter van het naaktblad Playboy overleed op 91-jarige leeftijd. Onder meer de Haagse ex-Playmates Bridget Maasland en Bobbi Eden herdenken Hefner op social media.

'Mijn eerste feest in de Playboy Mansion, om nooit te vergeten. RIP Hugh Hefner', schrijft pornoster Bobbi Eden op Instagram. Ook tv-presentatrice Bridget Maasland gebruikt (een afgekorte vorm van) de populaire afscheidswens 'rust in vrede'.Jan Heemskerk uit Leidschendam, voormalig hoofdredacteur van de Nederlandse versie van Playboy, deelt een handschreven boodschap van Hefner. Sjaak Bral kan op zijn beurt een humoristische reactie niet laten. 'Hugh Hefner is naar de hemel. Oh nee, wacht effe: daar zat 'ie al', aldus de Haagse cabaretier op Twitter.In de loop der jaren hebben veel bekende vrouwen uit onze regio in het blootblad gestaan. Zo gingen behalve Bridget Maasland en Bobbi Eden ook actrices Georgina Verbaan uit Den Haag en Marly van der Velden uit Delft in een vrij recent verleden uit de kleren.Nog langer geleden, in 1995, sierde oud-tafeltennisster Bettine Vriesekoop uit Hazerswoude in haar evakostuum de Playboy. En de Haagse zangeres Jerney Kaagman poseerde ooit poedelnaakt in het eerste vaderlandse exemplaar. Dat was in mei 1983.