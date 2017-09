Spelen met techniek in nieuw Innovatiehuis ROC Mondriaan

Studenten oefenen met drones in Techniek Innovatie Huis ROC Mondriaan Den Haag - Foto: Omroep West

DEN HAAG - Spelen met drones, 3D-printen, virtual reality, en dat allemaal onder schooltijd. Het kan in het Techniek Innovatie Huis van het ROC Mondriaan in Den Haag, naar eigen zeggen de 'eerste onderwijslocatie in Nederland waar wordt gewerkt met de nieuwste technieken'.





Studenten van meerdere beroepsopleidingen als ict, bouw en infra, metaal-, elektro- en installatietechniek, en autotechniek en mobiliteit komen hier samen. Zij werken met de nieuwste technieken. Het lijkt op speelgoed, maar er zit heel veel techniek achter. Er staan meerdere 3D-printers, kleurenplotters, lasersnijders, virtuele lasapparatuur en ander modern en duur gereedschap.Ook de leerlingen van het Stanislas College in Delft komen spelen en leren met drones, om kennis te maken met hun mogelijke vervolgopleiding. In het Techniek Innovatie Huis ontvangt ROC Mondriaan graag studenten en leerlingen van vmbo's en de Haagse Hogeschool. Het Techniek Innovatie Huis is al in gebruik, maar wordt dinsdag officieel geopend.