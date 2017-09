Penaltysoap FC Lisse - Hoek gaat verder: strafschoppen nu op 11 oktober

LISSE - De penaltyserie bij het KNVB Bekerduel tussen FC Lisse en HSV Hoek is verplaatst van woensdag 4 naar 11 oktober. Dat heeft de KNVB donderdag laten weten. Het veelbesproken staartje van de wedstrijd volgt een week later, omdat in Lisse tussen 4 en 10 oktober al drie EK-kwalificatieduels voor nationale teams tot 19 jaar worden afgewerkt. Daarom ligt de Europese voetbalbond UEFA dwars.

Het is de nieuwste ontwikkeling in een heuse 'strafschoppensoap'. Op woensdag 20 september stonden FC Lisse en HSV Hoek tegenover elkaar in het bekertoernooi. De thuisploeg zegevierde na strafschoppen , maar die liet scheidsrechter Marc Nagtegaal niet in de juiste volgorde nemen.Daarop nam de KNVB het besluit om de penalty's te laten overnemen . FC Lisse reageerde door een kort geding aan te spannen , dat komende maandag dient . De club zegt een sterke zaak te hebben. 'Wij zijn wel zo arrogant dat we denken te gaan winnen', aldus voorzitter Leon Annokkee tegenover Omroep West.Voor de winnaar wacht in de tweede ronde van het KNVB Bekertoernooi een ontmoeting met eredivisieclub Heracles Almelo. Die wedstrijd wordt op woendag 25 oktober om 19.45 gespeeld in Almelo.