Moordverdachte Leiden is ex-tbs'er, bij instanties waren ‘grote zorgen’ over de man

LEIDEN - Een Leidenaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op een 38-jarige man in de Tomatenstraat in Leiden is ex-tbs'er Maarten O. De man was bekend bij hulpinstanties, bevestigt de gemeente Leiden. De instanties grepen ondanks waarschuwingen niet in, zeggen bronnen tegen Omroep West. Nu zit O. vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het motief voor de moord is nog onduidelijk.

Voor een gedwongen traject was de laatste maanden geen aanleiding. Burgemeester Henri Lenferink

Je gaat eraan Maarten O

Agenten vonden zondagavond het lichaam van het 38-jarige slachtoffer in het huis op de benedenverdieping. Niet veel later hield de politie twee verdachten aan voor betrokkenheid bij de moord De gemeente Leiden, die ook reageert namens politie en het Openbaar Ministerie, zegt dat de verdachte al ‘geruime tijd’ in beeld was bij de instanties en dat er zeker ‘grote zorgen’ waren. ‘Instanties hebben in nauwe samenwerking diverse acties ondernomen in het belang van de persoon en zijn omgeving. De afgelopen jaren is er intensieve begeleiding geweest met name vanuit de GGZ.’ Over de inhoud van de acties en de begeleiding mag de gemeente vanwege de privacy van de verdachte niets zeggen.‘Het is goed dat we in Nederland iemand niet zomaar kunnen opsluiten of gedwongen laten opnemen’, zegt de Leidse burgemeester Henri Lenferink. ‘Daar moeten goede redenen voor zijn. Er was in dit geval sprake van begeleiding op vrijwillige basis. Voor een gedwongen traject was de laatste maanden geen aanleiding.’In de praktijk is het volgens de burgemeester ‘soms heel moeilijk’ in te schatten hoe het met iemand gaat en wat de risico’s zijn. Lenferink: ‘Het zijn ook momentopnames. Dat betekent dat we drama’s zoals nu in de Tomatenstraat niet altijd kunnen voorkomen. Dat is een treurige constatering, zeker voor alle mensen en instanties die zich zo hard hebben ingezet, maar vooral voor de nabestaanden van het slachtoffer.’Maarten O. heeft een lang tbs-verleden. Hij werd in september 2005 door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot zes maanden cel en tbs met dwangverpleging nadat hij zijn ex-vriendin toetakelde. Hij trapte haar tegen het achterhoofd en stak de vrouw meerdere keren met een schroevendraaier in haar been, nek en rug. ‘Je gaat eraan’, zei hij daarbij. Ook sloeg hij haar met een koffiekopje op haar hoofd.Omroep Zeeland berichtte destijds dat gedragsdeskundigen hem typeren als 'een opvliegend iemand, die snel alle controle verloor'. Volgens de deskundigen zou er een goede kans zijn dat het geweld alleen maar erger zou worden zonder behandeling.O. heeft tot 16 oktober 2013 een tbs-behandeling gehad. Sinds eind 2012 woonde de man buiten de tbs-kliniek, maar werd hij nog wel behandeld. Een dag voordat de rechter een beslissing moest nemen of hij nog langer behandeld zou worden, vertrok O. naar Duitsland. Daar werd hij opgepakt met drie kilo wiet. Hij werd door de Duitse rechter in februari 2014 veroordeeld tot drieënhalf jaar cel.Terwijl O. in Duitsland gevangen zat, werd zijn tbs eind 2014 nog eens verlengd. Een half jaar later is zijn tbs-behandeling beëindigd door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Na zijn celstraf in Duitsland keerde O. terug naar Nederland. Uiteindelijk kwam hij terecht in zijn geboorteplaats Leiden.Hij woonde daar volgens buurtbewoners sinds enkele maanden in een huis aan de Tomatenstraat. In die korte tijd is hij al een keer door een arrestatieteam van de politie van zijn bed gelicht, zeggen buurtbewoners. Waarom is niet bekend, maar volgens de politie was er ‘geen sprake van een strafbaar feit’.