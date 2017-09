Brand bij kapperszaak: kat gered, geen gewonden

DEN HAAG - In een Haagse kapperszaak aan de Jan Hendrikstraat heeft donderdagmiddag een flinke brand gewoed. Er zijn volgens de brandweer geen gewonden gevallen. Wel moest er een kat worden gered uit een bovenliggende woning. Brandweerlieden brachten de viervoeter in veiligheid.

De brand is ontstaan achter in kapsalon Achie De Barbershop. Op dat moment waren er klanten in de zaak, maar die konden op tijd het pand verlaten. Twee mensen zijn wel nagekeken, omdat ze rook zouden hebben ingeademd. In totaal was de straat bijna twee uur afgezet.Een jongetje meldde de brand bij het naastgelegen politiebureau. De politie doet onderzoek, mogelijk vanwege vermoedelijke brandstichting. De kapperszaak heeft volgens een brandweerwoordvoerster 'behoorlijke' brand-, rook- en waterschade opgelopen.