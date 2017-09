'Zwaargewonde bij bedrijfsongeval in geraniumkwekerij'

Foto: Regio15

NAALDWIJK - Bij een bedrijfsongeval in Naaldwijk zou donderdagmiddag een man zware verwondingen aan zijn been hebben opgelopen. Dat meldt de website District8. De man was met zijn been bekneld geraakt onder een heftruck.





[Tweet:https://twitter.com/WESTLANDREPORT/status/913431955747811328

LEES OOK: Ruiten uit dak geblazen bij kwekerij door windhoos: 'Maken dat je wegkomt'

Het ongeval gebeurde in een kas van een geraniumkwekerij aan de Kleine Achterweg. Bij aankomst van de brandweer was de man al bevrijd, laat een woordvoerster weten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.[Tweet:https://twitter.com/WESTLANDREPORT/status/913431955747811328