Wethouder Krimpenerwaard wordt burgemeester van Someren

Dilia Blok. (Foto: gemeente Someren)

BERGAMBACHT - Dilia Blok (51) is donderdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Noord-Brabantse gemeente Someren. Ze is momenteel namens de lokale partij Gemeentebelang Bergambacht wethouder in de gemeente Krimpenerwaard.





Voor haar bestuurlijke loopbaan was ze in Rotterdam werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum, respectievelijk als teamleider en unithoofd. Daarnaast was ze reservist bij de Rijkspolitie.



Nog niet officieel



De benoeming van Blok is nog niet officieel. Het streven van Someren is dat de nieuwe burgemeester op maandag 4 december wordt geïnstalleerd.



LEES OOK: Dilia Blok van Gemeentebelang Krimpenerwaard: beloning voor hard werken

De vertrouwenscommissie omschrijft haar als een 'krachtige, innemende persoonlijkheid'. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt Blok, die Alfred Veltman (PvdA) opvolgt, de eerste vrouwelijke burgemeester van Someren.Voor haar bestuurlijke loopbaan was ze in Rotterdam werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum, respectievelijk als teamleider en unithoofd. Daarnaast was ze reservist bij de Rijkspolitie.De benoeming van Blok is nog niet officieel. Het streven van Someren is dat de nieuwe burgemeester op maandag 4 december wordt geïnstalleerd.