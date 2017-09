West Wekker: Chique 'Fred' gaat op de schop en let op in Leidse binnenstad

REGIO - Goedemorgen! Met het weekend in aantocht praten we je nog even bij over het nieuws van gisteravond. Zo gaat de chique Frederik Hendriklaan in Den Haag op de schop om het winkelen er nog aantrekkelijker te maken. En: let op als je vandaag naar de Leidse binnenstad moet, want het centrum is moeilijk bereikbaar vanwege 3 oktober-activiteiten. Dit is de West Wekker!

1. Chique 'Fred' gaat op de schop om winkelen nog aantrekkelijker te maken

Meer bomen en terrassen, een grotere verkeersveiligheid en meer plek om je fiets te parkeren. Dat zijn plannen die wethouder Boudewijn Revis (VVD) naar de Haagse gemeenteraad heeft gestuurd om de Frederik Hendriklaan opnieuw in te richten. Aanleiding is het aanpakken van de riolering in de chique winkelstraat.



2. Wethouder Minderhoud van Pijnacker-Nootdorp treedt af

Bernard Minderhoud stapt op als wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hij moest eerder deze maand van de lokale partij Gemeentebelangen al zijn portefouille sportzaken opgeven en zou naar eigen zeggen bepaalde beslissingen niet meer kunnen verantwoorden. Wethouder Dilia Blok van Krimpenerwaard werd voorgedragen als de



3. 'Zwaargewonde bij bedrijfsongeval in geraniumkwekerij'

Volgens de website District8 is een man zwaargewond geraakt bij een bedrijfsongeval in Naaldwijk. Hij was met zijn been bekneld geraakt onder een heftruck. Het ongeval gebeurde in een kas van een geraniumkwekerij aan de Kleine Achterweg. De man, die bij aankomst van de brandweer al was bevrijd, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



4. Leidse binnenstad moeilijk bereikbaar vanwege deze activiteiten met 3 oktoberviering

Breng je de komende dagen een bezoek aan Leiden, hou er dan rekening mee dat het centrum niet of moeilijk te bereiken is. Grote delen van de binnenstad zijn afgesloten voor verkeer in aanloop naar de 3 oktoberviering. Aan de Lammermarkt is begonnen met het opbouwen van de kermis. Langs de kant van veel wegen staan hekken en straten worden schoongeveegd.



Weer: in de ochtend kan er af ten toe regen vallen, komt er bij tijd en wijle wat zon. Tegen de avond neemt de kans op regenbuien weer groter. Bij een zuid(oost)enwind wordt het 21 of 22 graden.



Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.

