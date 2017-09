Afval speeltuin Voorschoten bevat asbest

De natuurspeeltuin in Voorschoten. (Foto: Facebook natuurspeeltuin Voorschoten)

VOORSCHOTEN - Het afval dat aangetroffen is op de natuurspeeltuin aan de Veurseweg in Voorschoten bevat asbest. Dat blijkt uit onderzoek van de omgevingsdienst West-Holland.

De speeltuin werd dinsdag gesloten nadat er op twee plekken bouwmateriaal was gevonden. Volgens de omgevingsdienst vormen de asbestplaten geen gevaar voor de volksgezondheid zolang ze heel blijven.De speeltuin blijft voorlopig gesloten in afwachting van een advies van de omgevingsdienst over hoe het bestuur van de Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten het afval kan verwijderen.