Ondernemersgala steunt Unicef en Linda Foundation in 2018

Ondernemersgala | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De organisatie van het Haagse Ondernemersgala heeft de goede doelen voor dit jaar bekend gemaakt. Het gala wordt volgend jaar maart voor de 13de keer gehouden. De opbrengsten gaan dit jaar naar Unicef en Linda Foundation.

De LINDA.foundation maakt zich hard voor gezinnen die het financieel zwaar hebben in Nederland en Unicef strijd voor onderwijs in noodsituaties in zowel Nederland als in het buitenland. In 2017 werd bij het gala ruim 153.000 euro opgehaald voor Unicef en Fonds Slachtofferhulp!



Op 24 maart schuiven 600 mensen in het Atrium van het stadhuis aan voor een copieus diner. Studenten van het ROC Mondriaan verzorgen het diner van deze feestelijke avond. De restaurants die zich gecommitteerd hebben zijn Beachclub WIJ, Kurhaus, Waterproof en Cottontree Mer by Gert-Jan Cieremans. Het thema van het gala is 200 jaar Badplaats Scheveningen.