Man steekt zichzelf bij vechtpartij in Zoetermeer

DEN HAAG - Die man die donderdag gewond raakte bij een vechtpartij op het Croesinckplein in Zoetermeer heeft zichzelf gestoken. De Zoetermeerder (37) had op straat ruzie met een man van 58, ook uit Zoetermeer.

De 37-jarige man vernielde daarbij een auto en raakte gewond aan zijn hand. Het is niet duidelijk hoe en waarom hij zichzelf raakte. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.Het slachtoffer en drie andere ruziemakers zijn aangehouden. Een andere man (62) en vrouw (63) uit Zoetermeer moesten ook mee naar het bureau, maar mochten na verhoor weer naar huis. Het is niet bekendgemaakt waar de ruzie over ging.