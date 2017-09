'Lalala Leiden'; Alles wat je wilt weten over de viering van Drie October en Leidens Ontzet

LEIDEN - 'Drie oktober, dan ben ik als een bal' of 'Lalala Leiden', bij menig Leidenaar gaat het hart harder kloppen als hij deze muziek hoort. Het is bijna 3 oktober en dan staat heel Leiden op z'n kop.

Op maandag 2 oktober begint hij al: de beroemde kermis die bij Leidens Ontzet hoort. Naast de traditionele attracties zoals de draaimolens, botsauto's, de grijpkranen en het reuzenrad, staan ieder jaar weer nieuwe spectaculaire attracties op het veld. Met dit jaar: Around the World, Super Mouse, Fire Department, Copacabana en de Booster MAXXX. De kermis is op de Lammermarkt Diezelfde avond is om 17.00 uur de Grote Hutspotmaaltijd op het Pieterskerkplein. Leidens Ontzet is natuurlijk Leidens Ontzet niet zonder hutspot en haring met wittebrood. Veel Leidenaren maken de hutspot ook gewoon thuis met penen, aardappelen en uien. Maar hoe je uien snijdt zonder te huilen, lees je hier. Het uitreiken van de haring is dinsdag 3 oktober tussen 07.30 uur en 09.30 uur. De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten. Leidenaren staan al 's ochtends vroeg in de rij voor deze lekkernij. De jaarlijkse optocht van de Optochtcommissie van de 3 October Vereeniging heeft dit jaar als thema 'Parade Royale'. Thema's van verschillende feesten van over de hele wereld komen samen tijdens de viering van dit Leidens Ontzet. Vooral het carnaval zoals in Rio de Janeiro (Brazilië) heeft grote invloed op de parade en de praalwagens die meerijden. De optocht is om 13.00 uur.

afsluiting: Hooglandsekerkgracht i.v.m. de Hutspotmaaltijd op 2 oktober.

afsluiting: Breestraat

afsluiting: i.v.m. Taptoe: Kaasmarktterrein en route: Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Bostelbrug, Kort Rapenburg, Breestraat, Hogewoerdsbrug, Steenschuur (noordzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument), en i.v.m. ontbinding Taptoe: Oranjeboomstraat hoek Levendaal en Sint Jorissteeg.

afsluiting: 10.00 - 17.30 uur: route optocht: Fruinlaan, Zoeterwoudsesingel, Witte Singel, Noordeindeplein, Noordeinde, Breestraat, Hogewoerdsbrug, Korevaarstraat, Levendaal, Plantagelaan, Utrechtsebrug, Hoge Rijndijk, Burggravenlaan.

De wijken Groenhoven en Vreewijk zijn tijdens het passeren van de Grote Optocht langs de Witte Singel niet voor het verkeer bereikbaar.

Op 3 oktober 1574 werd Leiden bevrijd van de Spaanse belegering. Voorafgaand aan de bevrijding heerste er hongersnood onder de Leidse bevolking. Het eerste eten dat werd gevonden was een pannetje met hutspot dat door de Spanjaarden was achtergelaten. De geuzen die na de bevrijding de stad binnen kwamen, brachten 'haring ende wittebrood' voor de uitgemergelde bevolking. De herdenking hiervan is de huidige 3 oktober viering.Voor het volledige programma kijk je hier Nog een tip: De pinautomaten in het centrum zijn altijd snel leeg, ga voor dinsdag dus eerst even pinnen.Het is het verstandigst om Leiden met de trein te bezoeken. Vanuit Den Haag gaan er ongeveer ieder kwartier treinen, afwisselend intercity's en sprinters.Leiden is per auto bereikbaar via onder andere de A4 en A44. Door de afsluitingen en omleidingen kunnen er veel files in de stad ontstaan. Er worden extra verkeersmaatregelen genomen om het verkeer zo goed mogelijk door de stad te leiden.Op het kermisgebied en in de parkeergarage Lammermarkt is het verboden te parkeren; het terrein is sinds donderdag 28 september afgesloten tot 5 oktober tot 18.00 uur, wanneer het reuzenrad wordt afbroken.