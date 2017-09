Politiemol: 'OM heeft mijn leven volledig verwoest'

Amine A. (midden) in de rechtszaal. (Illustratie: ANP)

DEN HAAG - Het leven van Amine A., de Haagse politiemol, is door het Openbaar Ministerie 'volledig verwoest'. Dat vertelde zijn advocaat Özlem Saki vrijdag in haar pleidooi in de rechtbank in Den Haag. De voormalig hoofdagent staat voor de rechter omdat hij verdacht wordt van het, tegen betaling, lekken van informatie.





Volgens het OM heeft A. zijn ambtsgeheim geschonden door maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie te zoeken naar informatie over hennepkwekerijen. A. zou die informatie in 2015 en 2016 hebben doorgespeeld aan zijn vriend Yassine H., die samen met anderen de kwekerijen zou hebben leeggehaald voor de politie binnenviel. Tegen H. is een gevangenisstraf van vier jaar geëist.



'Hij probeert samen met zijn partner het hoofd boven water te houden' Advocaat Amine A.



'Spijt betuigd'



A. heeft bijna een jaar in voorlopige hechtenis gezeten en ook zijn vrouw heeft een aantal weken in de cel moeten doorbrengen. 'De aanpak van het OM heeft het privéleven van cliënt volledig verwoest.' Ze pleit ervoor dat de voormalig agent, die lijdt aan de posttraumatische stressstoornis (PTSS), niet terug de cel in hoeft. 'A. heeft spijt betuigd en hij neemt zijn verantwoordelijkheid', zegt zijn advocaat.



De 28-jarige A. verwacht binnenkort samen met zijn vrouw eerste kindje en werkt als zzp'er. 'Hij probeert samen met zijn partner het hoofd boven water te houden.' De rechtbank in Den Haag doet waarschijnlijk 13 oktober uitspraak.



