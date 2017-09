Tram 1 gaat langzamer rijden op Scheveningseweg vanwege verzakte rails

De tramsporen op de Scheveningseweg in Den Haag moeten dringend worden vervangen. | Foto Thijs Kramer

DEN HAAG - De maximumsnelheid van tramlijn 1 op de Scheveningseweg gaat maandag omlaag van 50 naar 40 kilometer per uur. De trams moeten volgens de HTM langzamer gaan rijden omdat ze anders gaan slingeren. De HTM sluit niet uit dat het tramverkeer in de toekomst zelfs helemaal stil moet worden gelegd.

Het spoor op de Scheveningseweg is niet recht meer door verzakkingen. De constructie is tientallen jaren oud. Voor vervanging van het spoor moeten ruim 100 bomen worden omgehakt omdat de wortels in de fundering zitten.Afgelopen zomer maakte Omroep West al bekend dat de trams op het traject langzamer moeten gaan rijden. Het vervangen van het spoor gaat rond de 12 miljoen euro kosten. Maandag worden er op het traject waarschuwingsborden geplaatst voor de trambestuurders.