Wurgen schoonvader: verdachte blijft in de cel

DEN HAAG - De 50-jarige Menno R. uit Bodegraven blijft voorlopig vastzitten voor de moord op zijn schoonvader. Dat heeft de rechter besloten. In juni werd het 74-jarige slachtoffer door de verdachte en drie anderen afgeleverd op het politiebureau in Gouda. Hij was toen al overleden.

Vrijdag was de eerste pro formazitting; de zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. Het onderzoek naar de moord is afgerond, liet het Openbaar Ministerie weten. Het slachtoffer is gewurgd met een hondenriem. Het psychologische rapport over R. is nog niet binnen.De vier volwassen kinderen van de verdachte en de vrouw van Menno R. zaten tijdens de zitting op de publieke tribune. Menno R. keek gedurende de zitting niet naar hen om. 'Dag pap', zei zijn dochter toen haar vader de zaal verliet. Menno R. zwaaide kort.Waarom R. zijn schoonvader zou hebben gewurgd is onduidelijk. Zijn advocaat wilde daar vrijdag niets over zeggen.