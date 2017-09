Leidse politiek wil uitleg burgemeester over aanhouding van ex-tbs'er

LEIDEN - Het CDA in Leiden heeft het college van B&W gevraagd in een brief uit te leggen wat er nou precies aan de hand is in de zaak van de moord in de Tomatenstraat. Omroep West maakte vrijdag bekend dat ex-tbs'er Maarten O. verdachte is in deze zaak.





Als het college niet van plan om is om de brief te sturen wil het CDA het onderwerp bespreken bij de eerste commissievergadering leefbaarheid en bereikbaarheid. PvdA en GroenLinks sluiten zich aan bij de reactie van het CDA.



SP heeft begrip voor reactie burgemeester



Julian van der Kraats (SP) begrijpt de reactie van burgemeester Lenferink, die zei dat niet iedereen zomaar gedwongen kan worden opgenomen. 'Waar ik me meer zorgen over maak zijn de bezuinigingen van Den Haag op de instanties die zulke mensen begeleiden.'



VVD, PvdD en ChristenUnie konden nog geen reactie geven.





