Man die moeder voor ogen kinderen doodstak krijgt 7 jaar cel en tbs

RIJSWIJK - Abdelmajid I. krijgt van de rechter zeven jaar cel voor het doodsteken van zijn vrouw Albina (38) voor de ogen van hun zoontjes in hun huis aan de Professor Quacklaan in Rijswijk. Ook krijgt de man tbs met dwangverpleging opgelegd.

Wat ik heb gedaan is waanzinnig Abdelmajid I. - veroordeeld voor moord op zijn vrouw

Volgens de rechter heeft de man zijn vrouw op 'zeer brute wijze vermoord'. De twee oudste kinderen hebben het gegil van hun moeder in de woonkamer gehoord terwijl hij Albina doodstak in de keuken op 14 juli 2016.De rechter oordeelt dat Abdelmajid I. minder toerekeningsvatbaar is. Ook is er risico op herhaling als I. niet wordt behandeld, daarom is langdurige behandeling volgens de rechter noodzakelijk.Abdelmajid barstte twee weken geleden tijdens de rechtszaak in tranen uit. 'Wat ik heb gedaan is waanzinnig. Ik moet behandeld worden', liet hij toen al weten.De kinderen van Adbelmajid en Albina zijn ondergebracht bij familie van Albina in Rusland.