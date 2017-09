'Ex-gevangene veel gevaarlijker dan ex-tbs'er'

LEIDEN - 'Een ex-tbs'er heeft 20 procent kans om terug te vallen in oude gedragspatronen, voor een ex-gedetineerde is die kans 80 procent. Tbs is een heel goede behandelmethode.' Dat zegt strafechtadvocaat Job Knoester. Hij is gespecialiseerd in tbs-zaken.





Volgens Knoester zijn incidenten niet te voorkomen, maar de kans dat een ex-tbs'er de fout ingaat is veel kleiner dan dat een ex-gedetineerde terugkeert in zijn oude patronen. Knoester: 'De maatschappij zou tbs moeten omarmen.'

'Het overgrote deel van de mensen die tbs heeft gehad, komt terug met een sterkere persoonlijkheid. Zij kunnen betere keuzes maken als ze weer in de problemen komen', zegt Knoester. 'In Zweden worden alle gedetineerden behandeld. Daar zijn de recidivecijfers nog een stuk beter.'



Geschokter bij moord door ex-tbs'er



Het gevoel in de samenleving is anders: 'Die reageert geschokt bij een moord. Begrijpelijk, maar als een ex-tbs'er een moord pleegt, is dat veel heviger. Volgens Knoester komt dat door het woord tbs. 'Die drie letters brengen extra emotie, en dat is niet terecht.'



Verlof



Ook verlof dat tbs'ers krijgen ligt gevoelig. Of iemand verlof krijgt, wordt bepaald door de minister. 'En die is politiek gevoelig en treedt daardoor soms erg streng op.'



Daar ligt een probleem volgens Knoester. Hij maakte het bij één van zijn cliënten ooit zelf mee dat het misging. In 2005 vermoordde Wilhelm S. tijdens zijn verlof een man in Amsterdam.



Goede advocaat weet hoe hij tbs kan voorkomen



'Minister Donner van Justitie scherpte toen de voorwaarden aan. Hij wilde geen incidenten meer. Maar daardoor probeerden meer verdachten onder tbs uit te komen.' En dat kan, weet Knoester. 'Een goede advocaat weet hoe dat moet.'



Daardoor gingen er meer mensen de gevangenis in, in plaats van dat ze een behandeling kregen. Mensen keerden vervolgens terug in de maatschappij, maar volgens Knoester dus met een grotere kans op oude gedragspatronen. Knoester: 'Incidenten kun je niet uitsluiten. Mensen die terugkeren uit de gevangenis zijn veel vaker gevaarlijk.'

