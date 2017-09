Minikoraal schalt uit Leidse keeltjes

Minikoraal Leiden | Foto: Omroep West

LEIDEN - Om alvast in feeststemming te komen voor Leidens Ontzet op 3 oktober, zongen 3500 leerlingen uit de groepen 7 en 8 vrijdag liedjes over de stad, ook wel Minikoraal genoemd. Het is het 25ste jaar dat kinderen zingen over de historie van het Leidens Ontzet.