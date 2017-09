Voorbeschouwing NAC - ADO: Basisplaats lonkt voor 'spits' Erik Falkenburg

ADO-trainer Fons Groenendijk kan tegen NAC gewoon over aanvoerder Aaron Meijers beschikken. Midweeks kreeg de linksback tijdens een training een bal op zijn oog. Even werd gevreesd voor een 'Kastaneertje' , maar gelukkig viel de schade mee. Voorin doet Groenendijk waarschijnlijk een beroep op Duplan en Falkenburg. Daardoor gaat Johnsen naar de bank.Tegen NAC hoopt Groenendijk dat ADO beter omgaat met de hoeveelheid kansen die om zeep geholpen worden. 'We hebben tegen Sparta flink wat kansen gehad. Dat was tegen FC Utrecht ook. Aan kansen ontbreekt het niet, maar we moeten wel een hoger rendement halen in de wedstrijden. Dat is waar het nu aan schoort en wat voor verbetering vatbaar is', aldus Groenendijk.NAC Breda is, na twee seizoenen afwezigheid, dit jaar weer terug op het hoogte niveau. De laatste keer dat ADO Den Haag in Breda wist te winnen was op 18 augustus 2013. Het werd toen 2-1 voor de Haagse formatie.In 2008 won ADO Den Haag de uitwedstrijd in Breda met ruime cijfers. Door doelpunten van Rick Hoogendorp, Richard Knopper (2x) en Karim Soltani liep ADO uit naar een 4-0 overwinning.De wedstrijd tussen NAC Breda en ADO Den Haag is zaterdagavond live te volgen op 89.3 FM Radio West. Daarnaast volg je de wedstrijd ook via onze social mediakanalen.