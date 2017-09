Heel Den Haag Doet helpt op 40 locaties in de stad

Vrijwilligers maken ontbijt voor ouderen in verpleeghuis | Foto: Omroep West

DEN HAAG - NLDoet, waarbij mensen klusjes bij verenigingen en stichtingen doen, wordt al jaren gehouden. Maar nu is er ook een Haagse versie: Heel Den Haag Doet, georganiseerd door vrijwilligersorganisatie PEP en de gemeente. Het idee is om mensen kennis te laten maken met het vrijwilligerswerk op 40 locaties in de stad.





'En ik denk dat de ouderen ook erg hebben genoten.' 'Ik vind het fijn om iets goed te doen, iets terug doen voor de maatschappij', zegt een andere vrijwilliger.



LEES OOK: Prins Pieter-Christiaan: 'Ik klus veel te weinig!'

En omdat het Week van de Eenzaamheid is, trapten vrijwilligers in verpleeghuis De Schildershoek af met een lekker ontbijtje voor de bewoners. 'Ik vind het heel leuk om hier in het verpleeghuis met de ouderen te praten,' zegt een vrijwilliger die tussen de dementerende ouderen aan het ontbijt zit.'En ik denk dat de ouderen ook erg hebben genoten.' 'Ik vind het fijn om iets goed te doen, iets terug doen voor de maatschappij', zegt een andere vrijwilliger.