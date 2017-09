Zeehond overleeft penibele situatie dankzij KNRM

KATWIJK - Het waren hachelijke momenten voor een zeehond voor de kust van Katwijk, maar dankzij de KNRM zwemt het dier inmiddels weer vrij rond. De zeehond was verstrikt geraakt in een visnet.

Dat de zeehond in de buurt van het net rondzwom, is niet heel verwonderlijk. 'Er zitten vissen in dat net, de zeehonden eten de vis uit dat net', zegt een medewerker van de KNRM. 'Zie het als een snackmuur voor mensen. Wij halen een hamburger uit de muur, zij een vis uit het visnet.'Dat de zeehond vast kwam te zitten, was wel verwonderlijk. 'In 99 van de 100 gevallen lukt het de dieren gewoon. Soms maken ze een onhandige beweging en dan raken ze verward. We hebben het een keer gehad met een bruinvis, dit was de eerste keer met een zeehond.'Maar gelukkig was daar de KNRM. Ze kregen een melding, en niet veel later was het dier los. 'We hebben het net heen en weer geschud, de zeehond zwom zonder problemen weer weg.'