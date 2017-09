Kernramppillen volgende maand in de bus, check hier of jij ze krijgt

Gezinnen met kinderen onder de 18 jaar ontvangen de pillen omdat mensen in onze regio binnen 100 kilometer van de kernreactoren in Borselle en het Belgische Essen wonen. In totaal ontvangen zo'n 1,2 miljoen Nederlande huishoudens een doosje jodiumpillen.Hoe verder van de kernreactor hoe lager de mogelijke blootstelling aan radioactief jodium, is de redenering. En hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans op het ontwikkelen van schildklierkanker door radioactief jodium. Zwangere vrouwen, van wie het ongeboren kind ook gevaar loopt bij een nucleaire ramp, kunnen de tabletten kopen bij apotheken en drogisterijen.Wil jij weten of je jodiumtabletten ontvangt? Check het hier