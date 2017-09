Vreugdevuur Scheveningen lijkt definitief gered

Opbouw pallets vreugdevuur Scheveningen

DEN HAAG - Het vreugdevuur op Scheveningen gaat dit jaar hoogstwaarschijnlijk toch door. Een nieuwe organisatie neemt het stokje over. 'We zullen ook met de gemeente in gesprek gaan om het vuur te realiseren', zegt Peter van Zanen, een van de organisatoren.





De gemeente bepaalde dat het vreugdevuur een maximale hoogte zou krijgen. Ook moest het publiek op een voorgeschreven afstand blijven. Volgens Wesley IJzendoorn, die woordvoerder was van de vorige club organisatoren, wil de gemeente dit jaar het vuurwerk verplaatsen. Dat was voor de organisatie de druppel. Zij dreigde te



Veilige zone



Na gesprekken is besloten dat een andere organisatie de boel gaat runnen. 'De voormalige organisatie blijft er wel om de nieuwe groep te ondersteunen', zegt IJzendoorn.



Van Zanen benadrukt dat het vuurwerk ook gewoon zal worden afgestoken. 'Het vuurwerk moet alleen vijftig meter van de vuurstapel af worden geplaatst.'



