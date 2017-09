Pool met wietkwekerij: 'Ik wilde een beetje geld hebben'

DEN HAAG - Het waren maar 29 wietplanten. En het had hem eigenlijk niks opgeleverd. En hij dacht dat hij zich geen zorgen hoefde te maken over de illegale aftap van elektriciteit. Toch zit de Poolse Marko (34) bij de politierechter, omdat er brand uitbrak in het huis in Bodegraven waar hij een wietkwekerij had.

Samen met de huurder van het huis aan de Prins Hendrikstraat in Bodegraven begint hij een kleine kwekerij. 'Ik weet niet meer wanneer precies. Ik kocht twee growtentjes en nog wat andere spullen bij de growshop en ging van start, samen met mijn goede vriend Chris. Hij was de huurder van de bovenwoning. En ik kon van hem weer een kamer huren,' vertelt Marko.Chris maakt een illegale aftap van stroom voor de meterkast. 'Ik wist ervan, maar hij heeft de stroom omgelegd. Hij zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken.' Hij schuift de schuld zeker niet af op zijn goede vriend: 'We zaten er samen in, dus ik neem de helft van de schuld op me.'De hennepkwekerij wordt ontdekt als er brand uitbreekt in de bovenwoning . 'Dat kwam niet door de kwekerij,' legt Marko aan de rechter uit. 'Ik had een reflector aan laten staan, die werd heet en daardoor vloog kleding ernaast in brand. Ik heb er echt spijt van.' De rechter benadrukt dat een hennepkwekerij in een woonwijk levensgevaarlijk is: 'Er hadden mensen kunnen omkomen.''Waarom bent u er eigenlijk mee begonnen?' vraagt de politierechter zich af. Marko zucht: 'Om een beetje geld te hebben, zoals iedereen toch?' De officier van justitie rekent het de Pool zwaar aan dat hij zijn buren in gevaar bracht. Ze eist drie weken cel en een boete van 1.700 euro. Dat is ongeveer het bedrag wat hij met de verkoop van hennep verdiend zou hebben.Daarnaast eist Stedin 1.700 euro van de verdachte voor de stroom die hij gebruikt zou hebben zonder te betalen. Marko mag die bedragen wel delen door twee. Zijn vriend Chris moet de andere helft betalen.De rechter matst Marko. 'Het is beter voor de samenleving en voor u als u blijft werken en niet de cel in hoeft. Ik vind het wel ernstig dat u zo makkelijk bent omgegaan met de risico's voor anderen.' Ze legt een taakstraf van 100 uur op. En hij moet de helft van de twee boetes betalen. Daar baalt Marko duidelijk nog het meest van. De rechter wijst hem op zijn rechten: 'Over die boetes moet u klagen bij het OM en u kunt ook nog in beroep.'Dit is een artikel in de reeks 'Bij de Politierechter' Meer verhalen lezen?