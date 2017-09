Worthy de Jong wil met ZZ Leiden om de titel spelen: 'Hebben goede groep vol talent'

LEIDEN - ZZ Leiden gaat dit jaar voor de titel in de eredivisie, tenminste als het aan de man ligt die na een jaartje in het buitenland terugkeerde op het oude nest in Leiden: Worthy de Jong. Volgens de publiekslieveling is het reëel dat de Leidse basketballers dit seizoen meedoen om de prijzen.

Voordat ik wegging heb ik gezegd dat er geen andere Nederlandse club was voor mij Worthy de Jong - Basketballer

'Ik denk dat we een goede groep jongens vol talent hebben', vertelt De Jong in TV West Sport. 'We zijn leergierig en hebben daarnaast ook veel ervaring in ons team. Met name de Nederlandse spelers. Ja, ik zie dit seizoen zeker kansen.'De Jong speelde vorig seizoen, na zes jaar bij Leiden gespeeld te hebben, bij het Franse Boulogne-Sur-Mer, maar daar besloot hij na een jaar weer te vertrekken. 'De club degradeerde. Ik had mijn contract al wel verlengd, maar die hebben we opengebroken. Naarmate ik weer meer in Nederland bij mijn familie was, vond ik het belangrijk om niet te ver van hen weg te zijn. Dus de keuze werd bewust genomen om in de buurt te blijven en dus terug te keren.'Voor welke club De Jong in Nederland zou gaan spelen, was direct duidelijk: Leiden. 'Voordat ik wegging heb ik gezegd dat er geen andere Nederlandse club was voor mij. Het is een vertrouwde plek, ik ben er altijd goed behandeld. Als de omstandigheden goed waren, dan zou ik teruggaan. En dat was zo.'ZZ Leiden opent het seizoen volgende week zaterdag in eigen huis met een topper: landskampioen Donar Groningen komt op bezoek.Bekijk hieronder de gehele uitzending van TV West Sport. Daarin onder meer ook aandacht voor het duel van ADO Den Haag zaterdag tegen NAC, het amateurvoetbal en natuurlijk Joop Buyt.