Talent Sammy Wagensveld wil vlammen op Alphens Boksgala

Bokser Sammy Wagensveld

BOSKOOP - Voor Sammy Wagensveld is het Alphens Boksgala één van de meest bijzondere wedstrijden van het jaar. Het talent uit Boskoop staat graag op het evenement dat wordt georganiseerd door boksschoolhouder Teus de Kruyf. 'Ik train er af en toe, want zijn boksschool zit om de hoek. Het is echt een aanrader, want het is één van de mooiste Nederlandse gala's', vindt Wagensveld.





Maar als ik win, staan de tranen in zijn ogen Sammy Wagensveld - Bokser

Wagensveld is inmiddels de nummer twee van Nederland in zijn gewichtsklasse tot 64 kilogram. Hij wordt getraind door zijn vader Peter Wagensveld. 'Dat is lastig, maar ook prachtig. Ik heb een hele emotionele band met mijn vader en dat levert soms zelfs ruzie op.'



'Prachtige band'



'Bij ons gaat het namelijk altijd over boksen', vervolgt hij. 'Maar als ik win, staan de tranen in zijn ogen en dan ben ik blij dat mijn vader mijn coach is en ik een prachtige band met hem heb.'

De 19-jarige bokser komt in goede vorm naar het Alphens Boksgala toe, want vorige week won hij op de Bep van Klaverenmemorial in Rotterdam. In Alphen treft Wagensveld de Duitser Yasir Malik.Wagensveld is inmiddels de nummer twee van Nederland in zijn gewichtsklasse tot 64 kilogram. Hij wordt getraind door zijn vader Peter Wagensveld. 'Dat is lastig, maar ook prachtig. Ik heb een hele emotionele band met mijn vader en dat levert soms zelfs ruzie op.''Bij ons gaat het namelijk altijd over boksen', vervolgt hij. 'Maar als ik win, staan de tranen in zijn ogen en dan ben ik blij dat mijn vader mijn coach is en ik een prachtige band met hem heb.'