'Onbegrijpelijk dat ex-tbs'er O. nog vrij rondliep'

DEN HAAG - Kamerleden vinden het onbegrijpelijk dat ex-tbs’er Maarten O. ondanks waarschuwingen niet eerder is opgepakt. ‘Het is onbegrijpelijk, schandalig en verschrikkelijk dat dat niet is gebeurd’, zegt PVV-Kamerlid Gidi Markuszower.

O. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op een 38-jarige man in de Tomatenstraat in Leiden. Het lichaam werd zondagavond gevonden op de bovenverdieping van een huis. Niet veel later hield de politie twee verdachten aan voor betrokkenheid bij de moord, een man van 30 en de 45-jarige Maarten O.Volgens de gemeente Leiden was O. al geruime tijd in beeld bij instanties. Er waren grote zorgen over hem. ‘Het had allemaal voorkomen kunnen worden als de minister niet zo had zitten slapen, maar criminelen in de cel zou stoppen’, zegt Markuszower. ‘Mensen geven aan dat er zorgen zijn en de psychologen en rechters en commissies doen helemaal niks. En gewone burgers lopen gewoon dagelijks gevaar en opeens worden ze verkracht of vermoord door een tbs-crimineel.’Ook CDA-Kamerlid Chris van Dam reageert geschokt. ‘Er waren veel signalen en redenen tot grote zorg. Ik vraag me dan af hoe kan het dan dat deze man de ruimte kreeg om dit te kunnen doen. Er moet grondig onderzocht worden wat hier verkeerd is gegaan.’Markuszower laat weten dat zijn partij wil dat tbs wordt afgeschaft en dat criminelen voortaan veel langer de cel in zouden moeten. ‘Niet zoals nu hele korte straffen, maar tientallen jaren.’