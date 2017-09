USAR-team werd op Sint-Maarten onthaald als Orange Angels

USAR-team op Sint-Maarten | Foto: Arjen Hijman

ALPHEN AAN DEN RIJN - Sinds een paar dagen rijdt hij weer gewoon op de ambulance door Alphen aan den Rijn. Maar als lid van het USAR-team bood Arjen Hijman veertien dagen lang hulp aan de bevolking van het door de orkaan Irma zwaar getroffen Sint-Maarten. En dat was een zeer dankbare klus.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de brandweer, de ambulance en het ziekenhuis weer een beetje op poten te zetten, maar bij aankomst bleken die alweer aardig te draaien. En dus richtte de hulpverlening zich op het opknappen van de scholen en het helpen van de bevolking. Hijman: 'Dus vooral puin ruimen, huizen waterdicht maken en dan vooral bij mensen die niet in staat waren dat zelf te doen.'



Orange Angels



Het USAR-team werd enthousiast ontvangen door de bevolking, ook omdat de hulpverlening niet of nauwelijks op gang kwam. Gestoken in hun oranje pakken werden ze warm ontvangen als de Orange Angels, de oranje engelen: 'Dat we applaus kregen als we door de wijken reden, maar zelfs dat mensen Oranje Boven gingen zingen.'



Het natuurgeweld dat orkaan Irma heeft aangericht maakte een onuitwisbare indruk op Hijman. Maar het meest getroffen wordt hij toch wel door de armoede op het Nederlandse eiland: 'Dat mensen zo in armoede kunnen leven binnen het koninkrijk, dat heeft eigenlijk het meeste indruk op mij gemaakt.'



Geplunderde winkels



Bij aankomst keek Hijman op van de geplunderde winkels en vroeg hij zich af hoe dat mogelijk was: 'Maar ja, als er geen enkele basisbehoefte meer is, dan kan ik mij voorstellen dat als je honger hebt, je de winkel leeghaalt.'



Een USAR-team werkt niet langer dan twee weken op een rampplek. Maar is dat genoeg? Hijma": 'Nee. We zouden nog maanden lang daar aan de gang kunnen voordat alles een beetje klaar is. Dus ja je gaat wel weg met het gevoel: we hadden nog zo veel kunnen doen. Maar we wisten dat het voor veertien dagen zou zijn.'