Oud-wethouder Jetta Klijnsma wordt commissaris van de koning in Drenthe

DEN HAAG - Jetta Klijnsma wordt de nieuwe commissaris van de koning in Drenthe. Het oud-raadslid en de oud-wethouder van Den Haag werd vrijdagmiddag door Provinciale Staten gekozen.

Klijnsma neemt het stokje over van Jozias van Aartsen, de oud-burgemeester van Den Haag. Hij was sinds april waarnemend commissaris van de koning. Hij volgde de opgestapte Jacques Tichelaar op, omdat de Drentse Staten geen vertrouwen meer in hem hadden.Jetta Klijnsma is in 2008 na het aftreden van Deetman ook een tijdje waarnemend burgemeester van Den Haag geweest.Klijnsma is staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het demissionaire kabinet-Rutte II."Ze is een bestuurlijke professional die beschikt over een groot bestuurlijk en ambtelijk netwerk", zei vice-voorzitter van Provinciale Staten Johan Baltes op een persconferentie waar RTV Drenthe bij was. "Zowel in Den Haag als in Brussel. Als persoon wordt ze gekenmerkt door authenticiteit, daadkracht en humor."