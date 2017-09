Schilderswijk in het zonnetje door Top 100

FOTO: Anniek Enthoven

DEN HAAG - Om de Schilderswijk in het zonnetje te zetten is de Schilderswijk Top 100 opgezet. In de lijst staan mensen die een positieve bijdrage leveren aan de wijk.

De lijst is vrijdagmiddag officieel gepresenteerd. De afgelopen twee maanden konden mensen buurtgenoten nomineren om op die lijst te komen.



Organisatoren Itai Cohn en Peter Zwaan willen dat de Schilderswijk in een positief daglicht komt te staan. De wijk is vaak negatief in het nieuws. Maar er gebeuren ook zoveel mooie dingen, vinden de mannen.