HTM voert druk op: Beslis nu over Scheveningseweg, anders geen trams

DEN HAAG - De gemeenteraad moet snel een besluit nemen over het vervangen van de tramrails op de Scheveningseweg in Den Haag. Volgens HTM is het vijf over twaalf. 'Als we niks doen, is het niet meer veilig voor het vervoeren van reizigers', zegt woordvoerder Ernst Moeksis in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Het spoor op de Scheveningseweg is niet recht meer door verzakkingen . De constructie is tientallen jaren oud. Voor vervanging van het spoor moeten ruim 100 bomen worden omgehakt omdat de wortels in de fundering zitten.De voorbereiding voor het vervangen van de tramrails duurt een jaar. 'Als we nu niet beginnen, hebben we in het derde kwartaal in 2018 een groot probleem', zegt Moeksis. Het vervangen van het spoor gaat rond de 12 miljoen euro kosten. Volgende week wordt het probleem besproken in de gemeenteraad.De HTM bekijkt van dag tot dag of er gevaar voor de reizigers ontstaat. 'Als we vinden dat het niet meer verantwoord is, nemen we maatregelen.' Eén van die maatregelen is het omlaag brengen van de maximumsnelheid van 50 naar 40 kilometer per uur . Dat wordt aangegeven met waarschuwingsborden langs de route. 'We willen een duidelijk signaal afgeven dat het heel urgent is. We hebben ruim een jaar nodig om nieuw spoor aan te leggen. Als je daar nog langer mee wacht, dan kunnen de trams niet meer rijden.'