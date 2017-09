Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie in Den Haag heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding in Den Haag. De verdachte zou mogelijk een wapen bij zich hebben. Later bleek het om een nepwapen te gaan.

Agenten hadden een melding binnengekregen dat een man mogelijk een wapen bij zich had. Hij stond met zijn auto op de Dedemsvaartweg. De verdachte is door de politie uit zijn auto gehaald en aangehouden.



Naar aanleiding van het incident was de Dedemsvaart afgesloten, meldt Regio15.