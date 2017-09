Meer tech-bedrijven naar Den Haag in 2018

Foto: The Hague Tech

DEN HAAG - De komende tijd zullen er meer tech-bedrijven naar Den Haag komen. Het Haagse The Hague Tech heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met The Vault in San Francisco en daarin is afgesproken dat er in 2018 drie bedrijven uit Amerika naar de hofstad komen.

In ruil daarvoor gaan er ook bedrijven uit Nederland aan de slag in Amerika. 'Met deze samenwerking willen we de netwerken tussen beide steden verbinden', zegt Brian Gharibaan, medeoprichter van The Hague Tech. 'Leden van onze communities kunnen vanaf nu gebruik maken van de samenwerking en evenementruimtes in beide steden. Daarnaast gaan we gezamenlijk opleidingsprogramma's aanbieden voor investeerders, corporate teams, overheden en start-ups. Ook willen we onze Nederlandse leden toegang bieden tot investeerdersnetwerken in Silicon Valley.'



Volgens een woordvoerder van het bedrijf is Den Haag de perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die Europese ambities hebben. 'Vanwege de goedkopere huisvesting dan op andere plekken in de ranstad en vanwege de centrale ligging.'



Samenwerken



In de toekomst wil The Hague Tech ook met andere landen in de wereld gaan samenwerken. Welke drie bedrijven er straks hierheen komen en wie er naar Amerika mag, is nog niet besloten.