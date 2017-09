Auto over de kop in Honselersdijk: bestuurder naar ziekenhuis

Foto: Regio15

HONSELERSDIJK - Op het Zwaansheulpad in Honselersdijk is vrijdagavond een auto over de kop geslagen in een bocht. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Regio15.

Het is niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd. Op foto's is te zien dat van de auto niet veel meer over is.



Bij het ongeluk raakte ook een hek beschadigd.