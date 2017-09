A4 richting Den Haag hele weekeinde dicht

Foto: ANP

LEIDEN - Het verkeer moet dit weekend rekening houden met veel vertraging op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Automobilisten zijn waarschijnlijk een uur langer onderweg, waarschuwt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt omgeleid via Utrecht.

Richting Den Haag wordt de snelweg tussen knooppunt Burgerveen en Leiden voorzien van stiller asfalt. Daardoor hebben weggebruikers straks bij Zoeterwoude meer tijd en ruimte om in te voegen op de plek waar de snelweg van drie naar twee rijstroken gaat.



De afsluiting van de A4 is niet alleen dit weekend, maar ook de volgende twee weekenden, steeds van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur. In mei en juni is het asfalt richting Amsterdam al vervangen.