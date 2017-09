Auto belandt op dak na botsing in Honselersdijk

HONSELERSDIJK - Bij een botsing tussen twee auto's op de Middel Broekweg in Honselersdijk is een van de voertuigen op zijn dak terechtgekomen.

Twee inzittenden zijn zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Regio15. Het is niet duidelijk of het om de bestuurders van de auto's gaat.Vrijdagavond ging ook al een auto over de kop in Honselersdijk . Daarbij raakte een persoon gewond.