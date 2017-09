Birdwatchers tellen zaterdag vogels

PIJNACKER-NOOTDORP - Tienduizenden vogelaars over heel Europa trekken er zaterdag op uit om zoveel mogelijk vogels te zien en te tellen. Hun activiteiten maken deel uit van de Euro Birdwatch van BirdLife International, waarbij in zo'n 40 landen tegelijkertijd trekvogels worden geteld.

Ook in de regio worden vogels geteld. Zo zijn zaterdagmorgen in een uur tijd in Pijnacker 1 ooievaar, 1 watersnip, 2 duiven, 13 zanglijsters en 7 graspiepers gesignaleerd. In Noordwijk was zaterdagochtend de spreeuw de meest gespotte vogel.De vogeltellingen zijn te volgen via www.trektellen.nl . Er zijn in heel Nederland meer dan 100 vogelwerkgroepen die zaterdag vogels tellen. Aan het einde van zde dag zal de vogelbescherming de top 10 bekendmaken.