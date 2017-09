Arantxa Rus wint tennistoernooi in Thailand

Arantxa Rus (Foto: OrangePictures)

MONSTER - Arantxa Rus heeft haar titel in het tennistoernooi van Hua Hin in Thailand geprolongeerd. De speelster uit Monster was in de finale van het challengertoernooi in twee sets de baas over Amerikaanse Jacqueline Cako: 6-1, 6-3.

Geschreven door Michel la Faille

Rus was in Azië als eerste geplaatst. Ze bereikte de eindstrijd eenvoudig. Zo gaf haar Belgische tegenstander Tamaryn Hendler eerder deze week al op in de halve finale na één gespeelde game.



Het was de tweede toernooizege van Rus in dit jaar. De nummer 138 van de wereldranglijst won in juli het challengertoernooi in Middelburg.