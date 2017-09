Vragen Geert Wilders over Thomaskerk die moskee wordt

DEN HAAG - Geert Wilders van de PVV heeft vragen gesteld aan demissionair premier Mark Rutte over het veranderen van de Haagse Thomaskerk in een moskee.

Geert Wilders en PVV-Kamerlid Machiel de Graaf vinden het zoals ze zelf noemen in de vragen aan Rutte 'knettergek' dat de gemeente Den Haag de vereniging Ahmadiyaa Anjuman Isha'at-e-Islam (Lahore) Nederland heeft gewezen op de leegstaande kerk . De premier zou volgens de PVV de gemeente Den Haag er op moeten wijzen dat het haar taak niet is om de islam te faciliteren.Eerder deze week werd bekend dat de Thomaskerk aan de Harmelenstraat in de Haagse wijk Leyenburg een moskee wordt. De nieuwe eigenaar van het gebouw is al sinds 1976 actief in Den Haag en heeft vooral moslims met een Surinaamse achtergrond als lid. De Thomaskerk, die ook wel bekend stond als de Paaskerk, werd in 2014 aan de protestantse eredienst onttrokken.