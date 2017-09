Schooldirecteur in Alphen aangehouden wegens ontucht met minderjarige

Archieffoto

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 32-jarige directeur van een basisschool is deze week aangehouden wegens ontucht met een meisje van 13. Het gaat niet om een leerling van de school. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen van welke school de man directeur is, maar bronnen melden aan Omroep West dat hij bij de islamitische basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn werkt.





Voor zover bekend zijn er geen aanwijzingen dat de directeur iets heeft gedaan met leerlingen van de basisschool. Er is ook geen aanleiding om te denken dat het misbruik op school heeft plaatsgevonden, zegt het OM.



Langer vast



De verdachte zit in voorlopige hechtenis. Hij is deze week bij de rechter-commissaris voorgeleid. Die heeft besloten dat de man langer vast moet blijven zitten.



Ouders van kinderen op de basisschool hebben een brief ontvangen over wat er is gebeurd.

