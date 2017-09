Jaarlijkse herdenking Oranjehotel in complex Internationaal Strafhof

DEN HAAG - In het gebouw van het Internationale Strafhof in Den Haag is zaterdag de jaarlijkse herdenking van het Oranjehotel gehouden. Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders werden opgesloten.





Na afloop vertrok een deel van de genodigden naar het monument op de Waalsdorpervlakte waar kransen werden gelegd. De herdenking kon dit jaar niet in het Oranjehotel zelf plaatsvinden omdat daar het herinneringscentrum wordt gebouwd dat volgend jaar open gaat.



Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig en werd gevolgd door vrijlating of executie op de Waalsdorpervlakte. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel.