Overval tabakswinkel Mauritsstraat Leiden; 70-jarige eigenaar bedreigd met steekwapen

Archief | Foto: ANP

LEIDEN - In sigarenwinkel aan de Mauritsstraat in Leiden heeft zaterdagmiddag een overval plaatsgevonden. Daarbij is de eigenaar van de winkel gewond geraakt. Een politiehelikopter, speurhonden en Burgernet werden ingezet om de twee verdachten op te sporen, zaterdagmiddag werd één van hen aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie is de eigenaar aangevallen met een steekwapen. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hand. Een ambulance kwam ter plaatse, het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.



De twee jonge overvallers zijn te voet gevlucht. Zij maakten een aantal pakjes sigaretten buit.Volgens het signalement ging het om twee 16-jarige jongens van Afrikaanse afkomst. Één verdachte is inmiddels aangehouden.