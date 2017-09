Grote hinder door ongeval op A44 en afsluiting A4

Foto: AS Media

OEGSTGEEST - Door een ongeval op snelweg A44 bij Oegstgeest is zaterdagmiddag veel hinder voor het autoverkeer richting Den Haag ontstaan. Omdat door geplande werkzaamheden op de A4 die weg richting Den Haag ook al is afgesloten is het voorlopig via beide wegen niet mogelijk Den Haag te bereiken.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de A44 naar Den Haag voorlopig te mijden en tot nader order gebruik te maken van de officiële omleidingsroute die loopt via de A9 en de A2.



Het was voor het ongeluk al druk op de A44. Veel mensen gebruikten deze weg als omleiding om naar Den Haag te rijden.